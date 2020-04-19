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Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

19.04.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я всегда говорил белорусам и сейчас повторю в этом храме – все это пройдет. Вчера еще не каждый это мог сказать, а в начале – единицы. Так это все пройдет. А что будет после этого с нами? Я месяц назад вас об этом предупреждал. И нам надо подумать, что будет с нами после этого.

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Знаете, одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, что мы должны работать.

Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись – просвещенные, мощные, демократичные – сегодня, как псы побитые (извините за это слово, иначе не скажешь), начали работать, начали открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?

Я исходил из одной простой мудрости, рожденной нашими людьми: когда трудно – желательно стиль жизни не менять.

Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

Если крестьяне сеют и убирают – пусть сеют, если рабочие идут на фабрику – пусть они работают в этих условиях. Не надо резко менять жизнь. Если дети идут в школу – лучше пусть они будут в школе, они все равно, как в народе говорят, трутся в этой деревне друг о друга. Тогда зачем мы убираем их из школы? Там проще и вам, и нам проконтролировать детей. Да и учиться надо, четверть короткая – надо сдать выпускные экзамены, и кто-то пойдет в вуз поступать. Как мы пойдем? Особенно деревенские дети.

«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

То есть стиль жизни менять не надо в этих условиях. Я из этого исходил. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, я не закрывал границы.

Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

Вокруг нас закрылись – ну закрылись и закрылись.

Мы определили коридоры, мы транзитная страна – не без проблем, но тысячи автомобилей большегрузных возят необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток. Тот же Китай, который первый пострадал от этого, тысячи вагонов. Сегодня Китай быстро восстановился и начал клепать необходимую продукцию, чтобы продавать по всему миру, который оголтело стоит и ждет манны небесной. Вот придет Господь – поможет. Поможет тому, кому надо помочь. И тем, кто работает.

Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
 
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