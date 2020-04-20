ByCard перестал возвращать деньги за билеты. Покупателей отправляют напрямую к организатору

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась читательница по имени Анна. Она рассказала, что раньше могла вернуть деньги за электронный билет через сайт ByCard, где его и покупала, а теперь билетный оператор по вопросам возврата направляет ее напрямую к организатору мероприятия. Узнали, почему так происходит.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

На сайте билетного оператора ByCard Анна купила два билета на спектакли в столичных театрах. Постановки отменили, и девушка решила сдать квитки. Зрительница рассказала, что в личном профиле на сайте оператора есть вкладка «Возврат билетов». Там описано, как сдать билет: нужно ввести его номер и оформить возврат. Раньше девушка уже совершала возврат, и ей на карту оперативно перечисляли средства.

— Но сейчас это сделать невозможно, — комментирует девушка. — В личном кабинете выдается ошибка, и тебя просят писать на почту компании. На почте отвечают выдержкой из закона, что возврат осуществляет организатор.

Мы связались с представителями билетного оператора ByCard. Нам подтвердили, что, согласно законодательству, возвратом билетов занимается организатор мероприятия. Раньше билетный оператор тоже мог возвращать деньги за квитки, потому что ежедневно продавал билеты на остальные события этих организаторов.

— Теперь ситуация иная: мероприятия откладываются и отменяются, а билеты не продаются, поэтому у нас нет возможности предложить такую услугу всем организаторам. Со своей стороны в меру своих возможностей мы также возвращаем деньги за билеты, но заявок много, и мы не можем принять их все одновременно.

В свою очередь компания призывает клиентов не беспокоиться — большинство мероприятий не отменяются, а переносятся на новые даты, поэтому билеты на них остаются действительными. Сохраняя билет, говорят в ByCard, вы помогаете как артисту, так и организатору в непростое для концертной индустрии время.

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