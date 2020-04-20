Трагедия в Канаде: убиты 17 человек, стрелок скончался

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Полицейский погиб при стрельбе в Канаде





В Канаде 51-летний местный житель открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, сообщает The Guardian.





"Могу сказать, что более десяти человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер, добавив, что, скорее всего, число жертв увеличится.





В полиции сообщают, что стрелок погиб в ходе инцидента.





"Поиски подозреваемого продолжались всю ночь. Этим утром мы активно искали подозреваемого в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался", - уточнил Лэзе.





korrespondent.net Сообщается, что стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины устанавливаются, пишет





По последней информации, погибли 17 человек.



