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Трагедия в Канаде: убиты 17 человек, стрелок скончался
Источник материала: Партизан
В результате инцидента один полицейский получил ранения, а другая 23-летняя сотрудница полиции погибла.
Фото: Reuters
Полицейский погиб при стрельбе в Канаде
В Канаде 51-летний местный житель открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, сообщает The Guardian.
"Могу сказать, что более десяти человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер, добавив, что, скорее всего, число жертв увеличится.
В полиции сообщают, что стрелок погиб в ходе инцидента.
"Поиски подозреваемого продолжались всю ночь. Этим утром мы активно искали подозреваемого в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался", - уточнил Лэзе.
Сообщается, что стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины устанавливаются, пишет
По последней информации, погибли 17 человек.
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В результате инцидента один полицейский получил ранения, а другая 23-летняя сотрудница полиции погибла.
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