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Вынужденная девственность. Турчанка не могла заниматься сексом до 30 лет из-за редкого заболевания

20.04.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Стамбула вынуждена была оставаться девственницей до 30 лет. Петек Татлы узнала о своем заболевании — вагинизме — еще в юности. Из-за того что вагинальные мышцы резко смыкались при любом проникновении, она не могла заниматься сексом. Девушка вела интимную жизнь с мужчинами, которые принимали ее особенность, но не чувствовала себя счастливой. Избавиться от удручающего состояния ей помогли йога и медитация.


38-летняя Петек Татлы жила с вагинизмом 15 лет. При этом заболевании вагинальные мышцы внезапно сжимаются при попытке проникновения во влагалище. В результате у женщины могут возникать болезненные ощущения и стресс.

Раньше Петек выбирала парней, к которым не ощущала сильного влечения, чтобы избегать полового контакта как можно дольше. Иногда ей даже было в тягость, что она женщина, не хотелось видеть рядом с собой мужчину и ощущать себя сексуальной.


Жительница Стамбула испытывала спазмы даже просто читая слово «вагинизм». Ей казалось, что болят не только вагинальные мышцы — все тело отзывалось болью. Состояние Петек гораздо улучшилось после того, как она стала инструктором по йоге. Впервые она смогла заняться сексом после 30 лет. Сейчас турчанка счастлива в отношениях с 37-летним бойфрендом Джоанном.

Она основала группу поддержки для женщин с этим заболеванием. Петек делится своей историей, чтобы помочь девушкам преодолеть стереотипы и барьеры. Брюнетка считает, что каждая девушка может справиться с вагинизмом, как это сделала она сама.


Турчанка узнала о своем заболевании в юности, когда поняла, что не может заниматься сексом с проникновением. Она встречалась с двумя парнями, и оба не видели в этом проблемы, у них была интимная жизнь. Тем не менее девушка не ощущала к партнерам особого физического влечения, стараясь обойти тему секса. Со временем она начала чувствовать себя очень одинокой.

Врачи говорили Петек, что все наладится, но ей нужна была поддержка. Мать и лучшая подруга всегда были рядом, но девушка хотела получить больше информации от женщин, которые восстановились после вагинизма.

В 2009 году она начала заниматься йогой и медитацией. Это помогло турчанке лучше познать свое тело и внутренний мир. Девушка привела в порядок мысли и наладила отношения с собственным организмом. Постепенно ее мнение о вагинизме начало меняться. Она поняла, что не должна постоянно жить с болезнью.


Когда Петек исполнилось 30, она обратилась в клинику, которая специализируется на лечении вагинизма, и начала посещать психотерапевта. После нескольких сеансов женщина смогла ввести в вагину большой дилататор, и такой прогресс вдохновил ее.

Турчанка решила начать путешествовать, чтобы выйти из зоны комфорта. Вскоре она познакомилась с новым бойфрендом и смогла заняться полноценным сексом без боли и стресса. Петек почувствовала огромное облегчение, поняв, что вагинизм остался в прошлом. Сейчас она работает инженером в обрабатывающей промышленности и параллельно проводит занятия по йоге. Петек поддерживает других женщин, чтобы помочь им преодолеть вагинизм и начать новую жизнь.

 
 
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Жительница Стамбула вынуждена была оставаться девственницей до 30 лет
 
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