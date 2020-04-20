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Ариэль, Белль или Жасмин? Тест: на какую принцессу вы похожи

20.04.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Диснеевские мультики подарили нам погружение в волшебные миры: мы с удовольствием следили за приключениями Аладдина, переживали за судьбу Золушки и молились перед телевизором, чтобы Белоснежка все же очнулась после отравленного яблока. И, конечно, хотя бы в своих самых сокровенных мечтах мы представляли себя в роли того или иного героя этих мультиков. Ну девочки так точно видели себя какой-то принцессой! Готовы узнать, на какую именно вы похожи?

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