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Как научиться безопасности онлайн?

20.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В сегодняшних условиях остро стоит вопрос обучения школьников основам безопасности жизнедеятельности. Ведь они большую часть времени проводят дома, и это обстоятельство не гарантирует их полную безопасность.

Могилевское областное управление МЧС предлагает учащимся провести время с пользой – научиться правилам безопасности онлайн и заодно проверить свои знания, а за хорошие результаты даже получить бонусы.

Во-первых, каждый рабочий день в 11.00 с 20 апреля по 6 мая в аккаунтах Центра безопасности Могилевского областного управления МЧС в социальных сетях (vk.com/cb_mchsmogilev, instagram.com/centr_bezopasnosti_mogilev) будут проводиться прямые эфиры по основам безопасности жизнедеятельности. Школьники и все желающие смогут узнать все о том, как правильно вести себя дома и на улице, как поступать в случае чрезвычайных ситуациях, как оказывать первую помощь и многое другое.

Во-вторых, свои знания можно будет проверить в дистанционном конкурсе «Безопасность-online». Конкурс будет проводиться в два этапа с 20 по 25 апреля. В первом этапе участники ответят на 15 вопросов по ОБЖ, и если справятся с ними на 100% – переходят во второй тур, где будут самостоятельно искать ответы на вопросы интернет-поиска. Все подробности можно будет узнать 17 апреля в группе «МЧС Могилевской области ВКонтакте (vk.com/m4smogilev).

Проведите время безопасно и с пользой!

 
 
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В сегодняшних условиях остро стоит вопрос обучения школьников основам безопасности жизнедеятельности. Ведь они большую часть времени проводят дома, и это...
 
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