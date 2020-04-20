Минск по ценникам в ресторанах занял 238 место в мире

















Такие данные опубликованы в рейтинге ресторанных цен Restaurant Price Index 2020 , составленной на основе глобальной базы данных Numbeo. Заняв в рейтинге 238 место, Минск разместился между Шарджой, расположенной в ОАЭ и хорватским Загребом.





Составителями учитывались средние цены в ресторанах как при заказе в зале, так и на вынос.





Первые три места в рейтинге заняли города Швейцарии Цюрих, Лозанна и Базель.





Далее в список вклинился испанский Рейкьявик, после чего 5 и 6 места заняли вновь швейцарские Женева и Берн.





Следующие места "оккупировали" 3 норвежских города - Ставангер, Осло и Берген.





Замкнул Топ-10 городов с самыми дорогими ресторанами Копенгаген.





440-е место в рейтинге занял индийский Тируванантапурам.