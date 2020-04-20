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Минск по ценникам в ресторанах занял 238 место в мире

20.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Индексе цен ресторанов Restaurant Price Index 2020 белорусская столица оказалась на 238 месте из 440 рассматриваемых городов.





Такие данные опубликованы в рейтинге ресторанных цен Restaurant Price Index 2020 , составленной на основе глобальной базы данных Numbeo. Заняв в рейтинге 238 место, Минск разместился между Шарджой, расположенной в ОАЭ и хорватским Загребом. 

Составителями учитывались средние цены в ресторанах как при заказе в зале, так и на вынос.

Первые три места в рейтинге заняли города Швейцарии Цюрих, Лозанна и Базель.

Далее в список вклинился испанский Рейкьявик, после чего 5 и 6 места заняли вновь швейцарские Женева и Берн.

Следующие места "оккупировали" 3 норвежских города - Ставангер, Осло и Берген. 

Замкнул Топ-10 городов с самыми дорогими ресторанами Копенгаген.

440-е место в рейтинге занял индийский Тируванантапурам.
 
Теги: Минск
 
 
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В Индексе цен ресторанов Restaurant Price Index 2020 белорусская столица оказалась на 238 месте из 440 рассматриваемых городов.
 
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