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Четвертая четверть начнется в школах Могилевской области 20 апреля

20.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Весенние школьные каникулы в Беларуси продляться больше не будут: с 20 апреля начнется четвертая четверть. 

— Школы в сельских населенных пунктах и райцентрах Могилевской области начнут IV четверть в штатном режиме, который, в том числе, предусматривает обеспечение питанием. Более того, по итогам проведенного мониторинга около 90% родителей, проживающих в небольших городах и деревнях, выразили желание, чтобы их дети начали посещать школы с 20 апреля, — отметил начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий.

– Что касается крупных городов (Могилев и Бобруйск), здесь обучение начнется тоже, но по индивидуальной форме с посещением. То есть до конца следующей недели (первой учебной недели IV четверти — 20-24 апреля), учащиеся будут постепенно втягиваться в учебный процесс. Кто-то еще пару дней останется на дистанционной форме обучения, кто-то придет в школу. Обеспеченность питанием будет рассматриваться в зависимости от количества учащихся. Если речь идет о бесплатном питании, которое получают льготные категории граждан и 1-4 классы — где-то это будет обычное питание, если один-два школьника – вопрос будет решаться индивидуально учреждением образования.

То есть, если дети на протяжении следующей недели, будь-то в школах в небольших населенных пунктах или в крупных городах, останутся какое-то время дома (на дистанционном образовании), то справку о причине отсутствия предоставлять не нужно. Но необходимо поставить в известность администрацию школы, классного руководителя.  

Как было озвучено министерством образования, перенос конца учебного года не планируется. Национальный институт образования корректирует учебную программу. Однако, для школьников изменения коснутся субботних дней.

— Если ранее это был так называемый «шестой школьный день», то в IV четверти в этот день будет организована учеба по тем предметам, по которым образовалось отставание в связи с продлением весенних каникул, — отметил Андрей Заблоцкий.

В школах по-прежнему регулярно и тщательно соблюдаются все профилактические мероприятия и в полном объеме выполняют рекомендации санэпидслужбы – регулярная обработка дезсредствами поверхностей, проветривание, наличие антибактериальных средств для обработки рук в каждом классе и т.д.

— Дети будут рассаживаться за партами в «шахматном порядке», разделят потоки учащихся в столовых. Достигнуто это будет либо за счет небольшого увеличения перемен, либо кормить учащихся будут частями, на разных переменах. Эти схемы продумывает каждое учреждение образования самостоятельно в зависимости от количества учащихся, площадей столовых или буфетов,  — говорит Андрей Заблоцкий.

Что касается остальных моментов и более подробных рекомендаций по поводу организации субботних уроков, будут ли считаться «прогулами» непосещение школы после окончания недельной «раскачки» (с 20 по 24 апреля) до конца учебного года и т.п., Министерство образования даст их на следующей неделе.

Ранее, 17 апреля, министр образования Игорь Карпенко сообщил, что школьники приступят к занятиям 20 апреля. По словам министра, около 40% детей Беларуси планируют прийти в школу.

«Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем. Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», — отметил министр.

С этим подходом солидарен и Глава государства: «Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет… Но надо раскручивать этот процесс».

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Весенние школьные каникулы в Беларуси продляться больше не будут: с 20 апреля начнется четвертая четверть.  — Школы в сельских населенных пунктах и...
 
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