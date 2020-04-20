Президент Беларуси обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии.

Александр Лукашенко в первую очередь отметил важность сохранения транзитного сообщения. Во-вторых, он выступил за сохранение практики принятия согласованных решений и применение единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза. В-третьих, Президент считает необходимым принять действенные меры, направленные на реальное углубление промышленного сотрудничества.

О транзите и транспортном сообщении

Александр Лукашенко рассказал о мерах, принятых в этом направлении в Беларуси, о том, как осуществляется транзит через нашу страну в интересах ЕАЭС.

«Полагаю, что в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, предлагается установить маршруты следования, на них определить отдельные пункты остановок для заправок автотранспорта и отдыха водителей. В таких пунктах ввести особый режим санитарно-противоэпидемических мероприятий, как это сделано в Беларуси. «Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину», — отметил Президент.

О единых правилах регулирования внешней торговли

«В исключительных случаях возможны отступления. Но в целом нужно сохранить практику принятия согласованных решений», — подчеркнул Глава белорусского государства.

По его словам, прежде всего это касается удовлетворения внутренних потребностей на товары с повышенным спросом или от которых зависит жизнь и безопасность граждан. В первую очередь это товары медицинского назначения — препараты, оборудование, средства защиты.

Александр Лукашенко считает, что в сложившихся условиях как никогда высок риск разрушения основы любой экономики — промышленности и ее производственных и кооперационных связей.

«Вы уже заметили — даже те, так называемые демократические европейские страны и США, я уже не говорю о Китае, очень быстро спохватились. И сегодня некоторые, находясь на пике пандемии, как они говорят, принимают, откручивая назад, соответствующие меры экономического восстановления. Потому что в европейских странах (мы это видим уже в СМИ) все больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя двигаться путем, который приведет к разрушению экономики», — отметил белорусский лидер.

О промышленном сотрудничестве и продовольствии

Александр Лукашенко назвал крайне важным принятие действенных мер, направленных на реальное углубление промышленного сотрудничества. «Если мы используем в производственных процессах сырье и материалы друг друга, то такие операции должны взаимно признаваться при субсидировании конечной продукции. Поэтому сегодня как никогда актуально жесткое поручение правительствам внедрить соответствующие нормы в национальные законодательства о промышленных субсидиях», — заявил он.

По словам Александра Лукашенко, в последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что этой темой нужно заниматься на высшем уровне. «Приняв своевременные решения, мы сможем обеспечить достаточный объем производства продовольствия», — уверен Глава белорусского государства.

О поддержке наиболее пострадавших секторов

«Нельзя оставлять без внимания и меры общесистемного макроэкономического характера. При этом нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности», — подчеркнул Президент.

По его мнению, для этого следует быстро адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные нужды экономики. «Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Кстати, все международные финансовые организации это уже сделали. В том числе МВФ. Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения, — сказал Александр Лукашенко. — При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования».

По материалам БЕЛТА.