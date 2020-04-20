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Людас Румбутис: опытные игроки брестского "Динамо" стали требовать к себе со стороны судейства и соперников какого-то уважительного отношения
Источник материала: Партизан
Известный белорусский тренер Людас Румбутис поделился мнением о выступлении брестского "Динамо" в нынешнем чемпионате Беларуси.
"В этом году опытные игроки брестского "Динамо" стали требовать к себе со стороны судейства и соперников какого-то уважительного отношения. А какое может быть отношение? Передо мной чемпион. Мы сами в минском "Динамо" соперничали с теми же кивлянами. А там Блохин, Онищенко, кто-то еще. Неважно. Никто не хочет им уступать, мне надо их прищучить. Что касается Бреста, то там есть, кому играть. Там есть и кому урегулировать эту ситуацию с ведущими игроками. Чтобы не было такого, как в матче с "Витебском", — резюмировал Румбутис в эфире программы "Спортклуб" на
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Людас Румбутис: опытные игроки брестского "Динамо" стали требовать к себе со стороны судейства и соперников какого-то уважительного отношения
Известный белорусский тренер Людас Румбутис поделился мнением о выступлении брестского "Динамо" в нынешнем чемпионате Беларуси.
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