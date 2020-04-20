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Стрельба в Канаде: число жертв достигло 16, сам нападавший тоже погиб

20.04.2020 09:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в Канаде: число жертв достигло 16, сам нападавший тоже погиб

Количество погибших в результате стрельбы в городе Портапик в провинции Новая Шотландия в Канаде увеличилось до 16 человек, сам нападавший тоже погиб. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, полиция не рассматривает произошедшее как теракт. Сообщается, что в числе жертв – 23-летняя сотрудница полиции. Кроме того, один представитель правоохранительных органов был ранен, он доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет.

Напомним, накануне 51-летний Габриэл Уортман, надев полицейскую форму, устроил стрельбу в одном из домов. Сам он не служил в полиции. Изначально сотрудники правоохранительных органов сообщали, что злоумышленника задержали, позже стало известно, что нападавший погиб.

Количество жертв может еще вырасти, поскольку мужчина передвигался между несколькими населенными пунтками.

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Количество погибших в результате стрельбы в городе Портапик в провинции Новая Шотландия в Канаде увеличилось до 16 человек, сам нападавший тоже погиб. Об этом...
 
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