ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подростков, осужденных в Беларуси за наркопреступления, ждет амнистия

20.04.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: sozh.info

Всего амнистия, которая будет приурочена к победе в Великой Отечественной войне, коснется 12 тысяч осужденных.

Как рассказала в интервью телеканалу «Беларусь-1» замглавы Администрации президента Ольга Чуприс, президент поддержал предложение Верховного суда о том, чтобы распространить амнистию на несовершеннолетних лиц, осужденных за преступления в сфере оборота наркотиков вне зависимости от частей статьи 328. Речь идет о сокращении срока на 1 год.

Рассчитывать на помилование могут те осужденные по наркостатьям, за которых поручатся близкие. Родители должны взять на поруки своих детей и осуществлять особый контроль, пояснила замглавы Администрации. Поручительство планируется максимально конкретизировать, то есть будет выработан список мер, которые должен предпринять поручитель (трудоустройство помилованного и т.д.). Помилование будет применяться только для осужденных впервые.

Что касается лиц, осужденных за коррупционные преступления, то решение о направлении закона об амнистии в парламент Александр Лукашенко будет принимать после того, как получит полную информацию по каждому отбывающему наказание по коррупционной статье, кто может попасть под амнистию, пояснила Чуприс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего амнистия, которая будет приурочена к победе в Великой Отечественной войне, коснется 12 тысяч осужденных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стрельба в Канаде: число жертв достигло 16, сам нападавший тоже погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика