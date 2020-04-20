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Подростков, осужденных в Беларуси за наркопреступления, ждет амнистия
20.04.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sozh.info
Всего амнистия, которая будет приурочена к победе в Великой Отечественной войне, коснется 12 тысяч осужденных.
Как рассказала в интервью телеканалу
Рассчитывать на помилование могут те осужденные по наркостатьям, за которых поручатся близкие. Родители должны взять на поруки своих детей и осуществлять особый контроль, пояснила замглавы Администрации. Поручительство планируется максимально конкретизировать, то есть будет выработан список мер, которые должен предпринять поручитель (трудоустройство помилованного и т.д.). Помилование будет применяться только для осужденных впервые.
Что касается лиц, осужденных за коррупционные преступления, то решение о направлении закона об амнистии в парламент Александр Лукашенко будет принимать после того, как получит полную информацию по каждому отбывающему наказание по коррупционной статье, кто может попасть под амнистию, пояснила Чуприс.
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Всего амнистия, которая будет приурочена к победе в Великой Отечественной войне, коснется 12 тысяч осужденных.
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