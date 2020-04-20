|
Минюст собирает предложения по вопросам осуществления волонтерской деятельности
Источник материала: Партизан
Министерство юстиции проводит сбор предложений по вопросам осуществления волонтерской деятельности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Как отмечает портал, в настоящее время проводится подготовка законопроекта "О волонтерской деятельности" и в рамках данной работы изучаются предложения государственных органов, заинтересованных организаций и граждан, в особенности – самих волонтеров.
Сбор пожеланий по содержательному наполнению законопроекта и предложений по решению различного рода проблемных аспектов практической деятельности волонтеров, решению которых может поспособствовать принятие соответствующего законодательного акта, осуществляет Минюст.
Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке нового закона.
Предложения можно направлять до 15 мая 2020 г.:
в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;
в письменном виде на почтовый адрес Министерства юстиции (220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10);
по электронной почте (317@minjust.by);
с помощью аккаунтов Министерства юстиции в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте и Одноклассники .
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции проводит сбор предложений по вопросам осуществления волонтерской деятельности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)