Минюст собирает предложения по вопросам осуществления волонтерской деятельности

Как отмечает портал, в настоящее время проводится подготовка законопроекта "О волонтерской деятельности" и в рамках данной работы изучаются предложения государственных органов, заинтересованных организаций и граждан, в особенности – самих волонтеров.





Сбор пожеланий по содержательному наполнению законопроекта и предложений по решению различного рода проблемных аспектов практической деятельности волонтеров, решению которых может поспособствовать принятие соответствующего законодательного акта, осуществляет Минюст.





Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке нового закона.





Предложения можно направлять до 15 мая 2020 г.:





в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;





в письменном виде на почтовый адрес Министерства юстиции (220004, г. Минск , ул. Коллекторная, 10);





по электронной почте (317@minjust.by);





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