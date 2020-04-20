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Минюст собирает предложения по вопросам осуществления волонтерской деятельности

20.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции проводит сбор предложений по вопросам осуществления волонтерской деятельности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Как отмечает портал, в настоящее время проводится подготовка законопроекта "О волонтерской деятельности" и в рамках данной работы изучаются предложения государственных органов, заинтересованных организаций и граждан, в особенности – самих волонтеров.

Сбор пожеланий по содержательному наполнению законопроекта и предложений по решению различного рода проблемных аспектов практической деятельности волонтеров, решению которых может поспособствовать принятие соответствующего законодательного акта, осуществляет Минюст.

Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке нового закона.

Предложения можно направлять до 15 мая 2020 г.:

в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

в письменном виде на почтовый адрес Министерства юстиции (220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10);

по электронной почте (317@minjust.by);

с помощью аккаунтов Министерства юстиции в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте и Одноклассники .
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство юстиции проводит сбор предложений по вопросам осуществления волонтерской деятельности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
 
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