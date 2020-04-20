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Замглавы Администрации Президента рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях

20.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Замглавы Администрации Президента рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1″рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях, сообщает БЕЛТА.

«Глава государства после обсуждения поддержал предложение, высказанное Верховным судом о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних лиц, совершивших преступление в сфере оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера не зависимо от частей ст. 328 Уголовного кодекса, даже если они совершили преступление по ч.1 или ч.4, такая позиция озвучена, и Президент ее поддержал», — рассказала Ольга Чуприс, комментируя итоги совещания у главы государства по вопросам амнистии  и помилования.

При этом для лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, будет задействован институт поручительства. «Ходатайства будут рассматриваться только тогда, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников о том, что они возьмут на поруки своих детей и они будут на особом контроле», — пояснила она. Поручители должны приложить конкретный перечень мер, как будут социализировать освобожденных лиц.

Отвечая на вопрос о сокращении сроков коррупционерам, Ольга Чуприс обратила внимание, что «в стране ведется очень серьезная борьба с коррупцией, и от этого отступить никак нельзя». «Поэтому этот вопросы был поставлен на особый контроль главой государства. Даже если будет эта мера, Президент поддержит ее, тем не менее, это не означает, что будет каким-то образом будет смягчена позиция главы государства по отношению к коррупционерам», — подчеркнула замглавы АП.

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Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1″рассказала, кому из осужденных могут...
 
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