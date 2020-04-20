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В Минске и в Витебске задержаны коммерсанты, которые незаконно сбывали медизделия
Источник материала: БTКак рассказали в милиции, 43-летнего директора турфирмы задержали в столице, когда тот пытался продать 260 респираторов. Защитные средства он приобрел несколько месяцев назад, а сейчас реализовывал по 12 рублей за штуку.
А в Витебске 33-летняя женщина промышляла продажей медицинских перчаток. В ее квартире оперативники нашли и изъяли около тысячи единиц товара стоимостью 400 рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность нарушителям грозит штраф до 100 базовых.
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Как рассказали в милиции, 43-летнего директора турфирмы задержали в столице, когда тот пытался продать 260 респираторов. Защитные средства он приобрел несколько...
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