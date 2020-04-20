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Мотивы дерзкого грабежа в Гродно выясняют следователи

20.04.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Подозреваемый - это 46-летний ранее судимый местный житель - задержан. Сначала сыщики выяснили, на каком такси он скрылся, а после уже установили его личность. Напомним, этот инцидент произошел в пятницу в салоне сотовой связи. В магазин зашел мужчина в маске, топором разбил витрину и забрал два телефона. Похищенные гаджеты изъяты. 
 
 
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Подозреваемый - это 46-летний ранее судимый местный житель - задержан. Сначала сыщики выяснили, на каком такси он скрылся, а после уже установили его личность....
 
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