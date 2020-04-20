Тренер БАТЭ ответил на критику чемпионата Беларуси со стороны российских специалистов

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» поделился мнением о критике чемпионата Беларуси со стороны российских специалистов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее. То, что не всегда наши игры получаются зрелищными…

Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые не интересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре. Имею ввиду их чемпионат.

А если нас, то, если вспоминая матч, например, «Шахтер» — «Слуцк», то он очень хороший с точки зрения зрительского интереса. Мне кажется, что наш матч с «Торпедо» — то же самое. Постоянно в туре есть игры, которые интересны. И если они так говорят, то пускай это будут их проблемы, — сказал Альшевский.