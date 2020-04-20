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В Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 19 апреля в деревне Хмелево Жабинковского района произошло смертельное ДТП.
Как
Водитель и 26-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, погибли на месте. Ехавший на заднем сиденье 17-летний парень получил травмы и был доставлен в реанимацию.
Отмечается, что никто не был пристёгнут ремнями безопасности. У водителя не было права управления автомобилем.
На прошлой неделе в Полоцком районе BMW съехал в кювет и перевернулся.
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Новости Беларуси. В ночь на 19 апреля в деревне Хмелево Жабинковского района произошло смертельное ДТП. Как сообщает МВД Беларуси, 22-летний водитель Hyundai ехал по...
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