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В Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир

20.04.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 19 апреля в деревне Хмелево Жабинковского района произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает МВД Беларуси, 22-летний водитель Hyundai ехал по деревне с двумя пассажирами. В какой-то момент иномарка оказалась за пределами проезжей части и врезалась в дерево. 

Водитель и 26-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, погибли на месте. Ехавший на заднем сиденье 17-летний парень получил травмы и был доставлен в реанимацию. 

Отмечается, что никто не был пристёгнут ремнями безопасности. У водителя не было права управления автомобилем. 

На прошлой неделе в Полоцком районе BMW съехал в кювет и перевернулся.

Один человек погиб – подробнее здесь

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Новости Беларуси. В ночь на 19 апреля в деревне Хмелево Жабинковского района произошло смертельное ДТП.  Как сообщает МВД Беларуси, 22-летний водитель Hyundai ехал по...
 
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