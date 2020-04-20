Ганапольский: Не дать денег народу — вот главная идеология!

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой раздачи денег всем гражданам в условиях эпидемии.





Российский обозреватель Матвей Ганапольский на Эхе Москвы задался вопросом, почему в других странах нашли возможность помочь своим гражданам, а в России снизошли лишь до адресной помощи узкому кругу.





Свой ответ журналист подкрепил личным примером:





— Я отдал сломанный компьютер мастеру, у которого маленькая мастерская, где он работает один. Он отремонтировал компьютер, но спросил, смогу ли я заплатить сразу. Я удивился, но всё стало ясно, когда я пришёл забирать компьютер.





Мастерская была пустая, мастер пояснил, что заказов нет — люди не несут ремонтировать компьютеры, ибо в нынешних условиях это не первоочерёдная вещь. И у него практически нет денег на еду.





Он не хочет закрывать мастерскую, договорился об отсрочке аренды, он не безработный, он не в большой компании, но у него нет оборотных средств, чтобы перекантоваться.





Иными словами, делает вывод Ганапольский, герой его истории не попадает в категории Центробанка. И напоминает о тактике, избранной властями западных стран:





— Так вот, США раздают деньги, чтобы человек пошёл и купил еду, потому что если не купить еду, то будет бедствовать не только тот, кто её покупает, но и тот, кто производит. И так во всём, то есть, «раздача» денег для того, чтобы товарный обмен не остановился. Так же поступает и Япония, «раздавая» по 100000 йен ($1000) Так же поступает Германия.





По мнению Ганапольского, Россия — это нечто особенное.





— Не дать — вот главная идеология! Они, эти проклятые граждане, возьмут эти 25 тысяч рублей и спрячут их под подушку. Или будет инфляция, которой не может быть, потому что эти деньги как бы невыплаченная зарплата, которую, вместо работодателя, выплачивает государство.





Так как же Набиуллина и прочие видят дальнейшее существование граждан. Никак, они считают, что граждане как-то перекрутятся и поскребут по сусекам. Опять же, весна-лето на пороге, дачки там, картошечка, помидорки.

«Люди должны позаботиться о том, где заработать небольшую копейку»

Описанная Ганапольским ситуация до боли знакома белорусам, в первую очередь представителям малого и среднего бизнеса. Несмотря на сигналы бедствия, подаваемые белорусским бизнесом, власти дают понять, что поддержат лишь избранных.





«Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться. (…) Денег лишних нет. Никто не раскроет мешок и высыпать деньги не станет. (…) Люди должны позаботиться о своей семье, о том, где заработать небольшую копейку» — это далеко не полный список откровений главы государства о том, стоит ли белорусам ждать поддержки от властей.





Цинизм нашей ситуации заключается в следующей фразе:





— А где надо поддержать, конечно, поддержим, в зависимости от ценности, важности того или иного бизнеса и, главное, в зависимости от того, насколько они сами будут себя спасать.





Эти слова прозвучали незадолго до того, как Александр Лукашенко пообещал поддержку из бюджета убыточному госпредприятию, успевшему закопать в землю десятки миллионов государственных вложений и закрепиться в списке должников.



