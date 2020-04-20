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Боевики убили 47 человек на северо-западе Нигерии

20.04.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боевики убили 47 человек на северо-западе Нигерии

В нигерийском штате Кацина в результате вооруженных нападений погибли как минимум 47 человек. Об этом информирует Reuters.

Полиция штата уточнила, что нападение совершили неизвестные боевики. Некоторые из них были вооружены автоматами АК-47. Организованные атаки были нацелены на три органа местного самоуправления Кацины: Данмусу, Сафану и Дуценму.

В районы нападений направили отряды полиции, гражданской обороны, армии, военно-воздушных сил и Департамента государственных служб.

Начато расследование произошедшего.

Фото: dailypost.ng

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В нигерийском штате Кацина в результате вооруженных нападений погибли как минимум 47 человек. Об этом информирует Reuters. Полиция штата уточнила, что нападение...
 
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