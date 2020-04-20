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Боевики убили 47 человек на северо-западе Нигерии
Источник материала: ОНТ
В нигерийском штате Кацина в результате вооруженных нападений погибли как минимум 47 человек. Об этом
Полиция штата уточнила, что нападение совершили неизвестные боевики. Некоторые из них были вооружены автоматами АК-47. Организованные атаки были нацелены на три органа местного самоуправления Кацины: Данмусу, Сафану и Дуценму.
В районы нападений направили отряды полиции, гражданской обороны, армии, военно-воздушных сил и Департамента государственных служб.
Начато расследование произошедшего.
Фото: dailypost.ng
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В нигерийском штате Кацина в результате вооруженных нападений погибли как минимум 47 человек. Об этом информирует Reuters. Полиция штата уточнила, что нападение...
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