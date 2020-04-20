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Под Минском при столкновении с Mercedes погибли водитель и пассажир Opel

20.04.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 апреля примерно в шесть часов утра в Минском районе в аварии погибли два человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по трассе М1. На 380 км дороги машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes. 

В ДТП погибли водитель и пассажир Opel. Водителю второй машины госпитализация не потребовалась. Установлено, что Mercedes не осуществлял сопровождение и ехал с выключенными проблесковыми маячками. 

К месту аварии выезжали следователи, эксперты и спасатели. Инспекторы ГАИ обеспечивали безопасный проезд. 

Несколько недель назад в Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик.

Водитель легковушки получил серьёзные травмы – здесь подробности

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Новости Беларуси. 19 апреля примерно в шесть часов утра в Минском районе в аварии погибли два человека.  Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по трассе М1....
 
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