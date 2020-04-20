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Под Минском при столкновении с Mercedes погибли водитель и пассажир Opel
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 апреля примерно в шесть часов утра в Минском районе в аварии погибли два человека.
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В ДТП погибли водитель и пассажир Opel. Водителю второй машины госпитализация не потребовалась. Установлено, что Mercedes не осуществлял сопровождение и ехал с выключенными проблесковыми маячками.
К месту аварии выезжали следователи, эксперты и спасатели. Инспекторы ГАИ обеспечивали безопасный проезд.
Несколько недель назад в Ивьевском районе Peugeot выехал на встречку и влетел под грузовик.
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Новости Беларуси. 19 апреля примерно в шесть часов утра в Минском районе в аварии погибли два человека. Как сообщает МВД Беларуси, водитель Opel двигался по трассе М1....
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