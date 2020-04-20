Скажем спасибо нашим медикам!

Источник материала: Ивьевский край

Белорусский республиканский союз молодежи и Белпочта приглашают всех желающих поблагодарить медиков за их усердный труд во время напряженной эпидемиологической ситуации в стране.

















Об этом сообщила и. о. І секретаря Ивьевского РК ОО "БРСМ" Арина Бородынкина. Добросердечный благотворительный марафон #СпасибоМедикам стартовал в нашем районе. Активисты молодежной организации опустили в почтовые ящики открытки со словами благодарности медицинским работникам Ивьевской райбольницы.

Сделать такое добро дело может каждый желающий. Для этого необходимо скачать на сайте БРСМ и Белпочты открытку (можно изготовить самостоятельно), написать слова поддержки медработникам, заполнить главу адресата (например, 231337, г. Ивье, ул К. Маркса, 71, УЗ "Ивьевская ЦРБ") с хэштегом #СпасибоМедикам и отправить благодарственное послание через любой почтовый ящик.

Марка на такую открытку не требуется. Белпочта бесплатно доставит пожелания адресатам.

И. БУТУРЛЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.