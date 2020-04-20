Машину разорвало на части в ДТП под Брестом – водитель чудом выжил

Источник материала: ОНТ

Водитель чудом остался жив после того, как его машину разорвало на части в ДТП в Брестском районе, сообщили областной Гоставтоинспекции.

По данным ГАИ, авария произошла около семи часов утра 20 апреля.

По предварительным данным, 26-летний житель деревни Прилуки ехал на автомобиле «Фольксваген Гольф» по дороге Р94. Недалеко от деревни Страдечь он не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

Автомобиль разлетелся на куски.

Водитель получил травмы, его доставили в реанимацию. По факту аварии проводится проверка.

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