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Тимати и Басте предложили устроить боксерский поединок
Источник материала: ОНТ
Музыканты Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) могут провести поединок по правилам бокса. С предложением организовать бой рэперов выступил глава Федерации бокса России Умар Кремлев,
Спортивный чиновник подчеркнул, что многие артисты любят бокс. В качестве примеров Кремлев привел Тимати и Басту. Умар Назарович заявил, что Юнусов и Вакуленко получат официальное предложение.
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Музыканты Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) могут провести поединок по правилам бокса. С предложением организовать бой рэперов выступил глава...
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