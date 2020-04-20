Тимати и Басте предложили устроить боксерский поединок

Источник материала: ОНТ

Музыканты Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) могут провести поединок по правилам бокса. С предложением организовать бой рэперов выступил глава Федерации бокса России Умар Кремлев, передает ТАСС.

Спортивный чиновник подчеркнул, что многие артисты любят бокс. В качестве примеров Кремлев привел Тимати и Басту. Умар Назарович заявил, что Юнусов и Вакуленко получат официальное предложение.

Умар Кремлев: «Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали».

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