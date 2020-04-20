ГАИ информирует

Источник материала: Кричевская жизнь

Без прав – ты не прав!

Благополучие и спокойствие в любом обществе зависят от соблюдения установленных норм каждым гражданином. Это касается и безопаснос-ти дорожного движения, где всем участникам необходимо следовать установленным правилам, ведь даже самое незначительное отступление от них может привести к непоправимому. В данном случае речь идет о тех, кто, вопреки закону, садится за руль, не имея водительского удос-товерения, не задумываясь о последствиях своих действий. Одни лишены водительского удостоверения, другие вовсе его не получили.

За что можно лишиться прав? За нарушения правил дорожного движения, за грубые нарушения, которые могут привести к ДТП с серьезными последствиями: это, прежде всего, управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неоднократное нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и маневрирования, оставление места дорожно-транспортного происшествия.

9 апреля 2020 года, в 22 часа 40 минут, житель Кричева, управляя автомобилем «Фолькс-ваген Джетта», не имея права управления данным транспортным средством, двигаясь по автодороге Н-10834 Кричев-Поклады, на ул. Пионерской совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части несовершеннолетнюю жительницу Кричева. Водитель с места ДТП скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Кричевская ЦРБ».

Из-за молчаливого согласия окружающих, употребив спиртное либо не имея права управления, водитель садится за руль автомобиля. Некоторые граждане предпочитают «закрывать глаза» на происходящее. Это просто равнодушие, ценой которому может стать человеческая жизнь. И эту проблему нужно решать вместе. Хочется призвать всех граждан не оставаться в стороне. Для этого нужно прос-то набрать номер 102 (звонок бесплатный, круглосуточно) и сообщить информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Может, этим вы спасете кому-нибудь жизнь, убережете от беды.

А. КОЗЛОВ,

старший инженер организации дорожного движения ОГАИ РОВД майор милиции.