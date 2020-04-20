Кричев. Малый город с большой историей

Источник материала: Кричевская жизнь

Кричев в XVI-XVIII веках

Сельское хозяйство. К сожалению, до наших дней дошло мало материальных источников, свидетельствующих об уровне развития сельского хозяйства в те годы, но сохранилось множество инвентарей (документов, в которых описывалось все хозяйство города). Так, благодаря инвентарю 1723 года мы знаем, что в первой половине XVIII века Кричевом обрабатывались территории площадью 54 волоки (1154,5 гектара). А через 20 с лишним лет обрабатываемая территория занимала две части по 82 волоки на границе с деревней Воронево и одну часть на 82 волоки на юг от Забелышинс-кого посада (суммарно – 5254,56 гектара). Основными выращиваемыми культурами оставались овес, рожь, пшеница, ячмень, греча. Главной культурой была рожь (ее доля от общего объема выращиваемых культур составляла от 59 до 74% в разное время). Для получения муки и круп использовали мельницы. К середине XVII века в Кричеве было две мельницы возле реки Духобичи. Однако пос-ле войны 1654-1667 гг. осталась одна, которая упоминалась в 1682, 1694 годах. Но уже в инвентаре 1720 года упоминаются вновь отстроенная Зарецкая мельница и новая мельница на реке Доб-рость.

В Кричеве роль животноводства возрастала с течением времени. Так, в XII-XIII веках роль животноводства в мясном рационе составляла 86,4%, а в XIV-XVI веках — 95%. Примерно такое же соотношение сохранялось в XVII-XVIII веках. На территории Кричева разводили свиней, овец, кур и коров. Летом стада паслись на специальных выгонах, которые находились в конце улиц Бочковой и Подбережной. Для хранения соломы зимой использовались специальные сараи, которые были разбросаны по всему городу. Их общая площадь составляла около 422 гектаров.

Торговля. Большая часть информации о развитии торговли на территории Кричева относится к XVII-XVIII столетиям. Главной причинами этого являет-ся получение городом Магдебургского права в 1633 г. и установление прав и обязанностей горожан в 1634 году. Сог-ласно грамоте 1634 года, Кричев получал право на две ярмарки в год — на св. Троицу и на св. Николая. Также горожанам разрешалось построить два гос-тинных дома для заезжих купцов. Однако инвентари того времени не говорят об их расположении. Лишь один инвентарь 1682 года свидетельствует, что гостинный дом на улице, ведущей на рыночную площадь, пустует. Инвентарь 1747 года говорит, что рыночная площадь имела прямоугольную форму и общую площадь около 3700 м2. В начале XVI века впервые упоминается кричевская корчма. В XVII веке она принадлежала городу, и все доходы с нее шли на его развитие. Но уже в инвентаре 1747 года говорится, что она стояла недостроенной. Поэтому было принято решение передать ее в аренду частному владельцу при условии, что он ее достроит.

Ярмарки проходили и в соседних мес-течках, куда кричевские ремесленники также приезжали со своими товарами. Они привозили продукты металлообработки, но, в основном, продукты сельского хозяйства. Причиной этого являлся высокий уровень развития ремесел, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции (пивовары, пекари, сапожники, скорняки).

В XVIII веке Кричев активно поддерживал торговые связи с Хотимском, Михаловым, Миславичами-местечками, которые входили в состав староства. Так как город являлся частью государственного староства, он был ограничен в расширении своих торговых связей. Например, в 1752 году Иероним Радзивил, под угрозой тюремного заключения, запретил мещанам торговать в Костюковичах, Шумячах, Черикове и других частных местечках. Однако данные меры никак не повлияли на развитие торговли. Поэтому через два года Иероним Радзивил был вынужден ввести смертную казнь за торговлю с соседними местечками.

Торговля в Кричеве получила особое развитие в XVII-XVIII. Хозяйство Кричева того времени имело аграрно-ремесленно-торговую специализацию.

Повинности горожан. Каждый город того времени имел свои обязанности, и Кричев не являлся исключением. Город являлся государственным владением, поэтому выполнял повинности в пользу государства. Они были зафиксированы после обретения городом в 1633 году Магдебургского права. В 1634 году в грамоте короля Владислава IV права горожан были расширены вместе с их обязанностями.

В инвентаре 1727 года говорится о том, что жители Кричева были обязаны ремонтировать в замке свои «квартиры» и строить новые. Все, кто покидал город или возвращался в него, должны были отметиться в замке. Причиной этого являлось пограничное расположение города. Те, кто жил на монас-тырских землях, должны были обрабатывать замковый огород, а также производить крупы, необходимые замку. Все повинности цвыполнялись на равном уровне как христианами, так и евреями. Помимо обычной отработки жители Кричева должны были выплачивать чинш в размере 600 злотых. В статуте 1727 года говорится, что, кроме основного чинша, с каждого двора платили по злотому.

Помимо обязанностей, горожане имели права. Эти права были закреплены в привелеях. Первоначальный привелей до наших дней не сохранился, дошло лишь его подтверждение 1682 года королем Яном Собесским. Основой этих привелеев являлось уравнение в правах евреев и христиан. Так, евреи имели право строить синагоги, иметь в городе свои земли, заниматься торговлей. В привелее от 1646 года есть информация о том, что равные права с мещанами евреи получили после получения городом Магдебургского права (после 1633 года).

Егор Грищенко, учащийся 11 класса СШ № 1.