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Пьяный мужчина беспричинно избил посетителя бара в Лиде
Источник материала: ОНТ
В Лиде пьяный мужчина облил пивом и избил посетителя бара. Нападавший не смог назвать причину своей агрессии. Подробности
41-летний житель Лиды распивал алкогольные напитки в течение дня. Ближе к вечеру мужчина направился в один из баров. Там он начал приставать к одному из посетителей. Хулиган плеснул незнакомцу в лицом пивом, а после дважды ударил его.
Произошедшее было снято камерой видеонаблюдения. Милиция задержала дебошира.
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В Лиде пьяный мужчина облил пивом и избил посетителя бара. Нападавший не смог назвать причину своей агрессии. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома....
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