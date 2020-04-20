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Пьяный мужчина беспричинно избил посетителя бара в Лиде

20.04.2020 13:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный мужчина беспричинно избил посетителя бара в Лиде

В Лиде пьяный мужчина облил пивом и избил посетителя бара. Нападавший не смог назвать причину своей агрессии. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

41-летний житель Лиды распивал алкогольные напитки в течение дня. Ближе к вечеру мужчина направился в один из баров. Там он начал приставать к одному из посетителей. Хулиган плеснул незнакомцу в лицом пивом, а после дважды ударил его.

Произошедшее было снято камерой видеонаблюдения. Милиция задержала дебошира.


Протрезвев, задержанный признался, что не может объяснить свое поведение и не понимает, почему вел себя агрессивно.

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В Лиде пьяный мужчина облил пивом и избил посетителя бара. Нападавший не смог назвать причину своей агрессии. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома....
 
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