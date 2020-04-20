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Российский рубль обвалился на белорусской бирже

20.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам первых торгов новой недели белорусский рубль уже десятый раз подряд подорожал к корзине валют. Сегодня её стоимость снизилась на 0,21% до минимума за 33 дня.

С начала месяца значение валютной корзины упало уже на 3,03%.

Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,4506 BYN/USD.


Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,6593 BYN/EUR.

Напомним, что по итогам пятничных торгов доллар оказался на минимуме за 30 дней, а евро на минимуме за 31 день.

Курс российского рубля упал на 0,0229 BYN до 3,2820 BYN/100 RUB — минимума за 21 день.

Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось уже вторую неделю подряд укрепиться ко всем основным валютам:

доллар −0,0302 BYN (−1,22%);
евро −0,0571 BYN (−2,11%);
российский рубль −0,0522 BYN (−1,55%)


Центробанк России

Курс доллара на завтра вырастет на 72 копейки до 74,6657 российских рублей, а курс евро на завтра вырастет примерно на рубль до 81,12 российских рублей.

Итоги прошлой недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару, но укрепился к евро:

доллар +0,1926 RUB (+0,26%);
евро −0,6248 RUB (−0,77%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам первых торгов новой недели белорусский рубль уже десятый раз подряд подорожал к корзине валют. Сегодня её стоимость снизилась на 0,21% до минимума за 33 дня.
 
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