Российский рубль обвалился на белорусской бирже

С начала месяца значение валютной корзины упало уже на 3,03%.





Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,4506 BYN/USD.









Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,6593 BYN/EUR.





Напомним, что по итогам пятничных торгов доллар оказался на минимуме за 30 дней, а евро на минимуме за 31 день.





Курс российского рубля упал на 0,0229 BYN до 3,2820 BYN/100 RUB — минимума за 21 день.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось уже вторую неделю подряд укрепиться ко всем основным валютам:





доллар −0,0302 BYN (−1,22%);

евро −0,0571 BYN (−2,11%);

российский рубль −0,0522 BYN (−1,55%)







Центробанк России

Курс доллара на завтра вырастет на 72 копейки до 74,6657 российских рублей, а курс евро на завтра вырастет примерно на рубль до 81,12 российских рублей.





Итоги прошлой недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару, но укрепился к евро:





доллар +0,1926 RUB (+0,26%);

евро −0,6248 RUB (−0,77%).