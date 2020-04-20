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Российский рубль обвалился на белорусской бирже
Источник материала: Партизан
По итогам первых торгов новой недели белорусский рубль уже десятый раз подряд подорожал к корзине валют. Сегодня её стоимость снизилась на 0,21% до минимума за 33 дня.
С начала месяца значение валютной корзины упало уже на 3,03%.
Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,4506 BYN/USD.
Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,6593 BYN/EUR.
Напомним, что по итогам пятничных торгов доллар оказался на минимуме за 30 дней, а евро на минимуме за 31 день.
Курс российского рубля упал на 0,0229 BYN до 3,2820 BYN/100 RUB — минимума за 21 день.
Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси
Белорусскому рублю удалось уже вторую неделю подряд укрепиться ко всем основным валютам:
доллар −0,0302 BYN (−1,22%);
евро −0,0571 BYN (−2,11%);
российский рубль −0,0522 BYN (−1,55%)
корзина валют −1,53%.
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