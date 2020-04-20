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В Беларусь идет тепло: к концу недели до +20

20.04.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Потепление ожидается в Минске в последние дни апреля, температура воздуха достигнет плюс 15-18 градусов. Но в начале мая снова похолодает.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Со вторника по четверг будет дуть порывистый ветер.

21 апреля: ночью от -3 до + 2 (на юге до -6) градусов. Днем – от 9 до 15 тепла.

22 апреля: ночью от -1 до +4. Днем – от 9 до 16 тепла.

23 апреля: ночью до -3 до +3, днем – от 10 до 16 тепла.

24 апреля, в пятницу: ночью от -1 до +6, днем от 11 до 19 тепла.

25 и 26 апреля (суббота и воскресенье) будет еще теплее: ночью 2-8 с плюсом, днем – до 20 градусов тепла.

В начале Минска, согласно долгосрочному прогнозу на Gismeteo, ожидается от 10 до 16 с плюсом.

 
Теги: Минск
 
 
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Потепление ожидается в Минске в последние дни апреля, температура воздуха достигнет плюс 15-18 градусов. Но в начале мая снова похолодает. Об этом сообщается на сайте...
 
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