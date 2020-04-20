﻿ Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

20.04.2020 14:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков


700 тысяч фильтрующих масок – это благодарность нашим врачам от компаний Wargaming и EPAM. Несмотря на повышенный мировой спрос, поставку удалось осуществить всего за 10 дней.

Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

Респираторы имеют высокий уровень защиты и позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности.

Кроме того, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения. 

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:   
Если даже медработник заражен, он не заразит больного  что очень важно. И защищается сам. Это второй класс защиты, это хороший уровень, со щитком, можно ходить и работать. Это лучшего класса маски.

Я хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию в то время, когда государство затрачивает огромные средства, подставляет плечо помощи.  

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков


Уже 21 апреля респираторы отправятся в больницы страны. В первую очередь помощь получат медучреждения с высокой эпиднагрузкой.   

Люди в материале: Борис Андросюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   «Остаёмся сверхурочно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь идет тепло: к концу недели до +20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика