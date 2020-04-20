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Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Я хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию в то время, когда государство затрачивает огромные средства, подставляет плечо помощи.
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Новости Беларуси. Белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Остаёмся сверхурочно и...
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