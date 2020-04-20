В Беларусь идет тепло: к концу недели до +20

Потепление ожидается в Беларуси в последние дни апреля, температура воздуха достигнет 15-18 градусов с плюсом. В начале мая снова немного похолодает.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Со вторника по четверг будет дуть порывистый ветер.

21 апреля: ночью от -3 до + 2 (на юге до -6) градусов. Днем – от 9 до 15 тепла.

22 апреля: ночью от -1 до +4. Днем – от 9 до 16 тепла.

23 апреля: ночью до -3 до +3, днем – от 10 до 16 тепла.

24 апреля, в пятницу: ночью от -1 до +6, днем от 11 до 19 тепла. Ветер немного утихнет.

25 и 26 апреля (суббота и воскресенье) будет еще теплее: ночью 2-8 с плюсом, днем – до 20 градусов тепла.

В начале мая в Минске, согласно долгосрочному прогнозу на Gismeteo, ожидается от 10 до 16 с плюсом.