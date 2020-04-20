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В Беларусь идет тепло: к концу недели до +20
Источник материала: БДГ
Потепление ожидается в Беларуси в последние дни апреля, температура воздуха достигнет 15-18 градусов с плюсом. В начале мая снова немного похолодает.
Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.
Со вторника по четверг будет дуть порывистый ветер.
В начале мая в Минске, согласно долгосрочному прогнозу на Gismeteo, ожидается от 10 до 16 с плюсом.
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Потепление ожидается в Беларуси в последние дни апреля, температура воздуха достигнет 15-18 градусов с плюсом. В начале мая снова немного похолодает. Об этом...
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