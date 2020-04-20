Журналистка выбрала неудачное место для съемки: в кадр попал голый муж

Источник материала: Tut.by

Мелинда Меза, корреспондент телеканала KCRA 3 из города Сакраменто, штат Калифорния, как и многие ее коллеги, вынуждена из-за пандемии работать из дома.

Удаленная работа журналистки включает в себя также съемку материалов в прямом эфире в домашних условиях. В выпуске новостей от 19 апреля Меза демонстрировала зрителям, как можно в условиях самоизоляции сделать себе стрижку и укладку. Весь процесс она снимала у себя в ванной, однако людей больше заинтересовали не ее советы, а задний план, пишет medialeaks.

Точнее обнаженный силуэт ничего не подозревающего и моющегося в душе мужчины. Им оказался муж Мелинды — Майк де Ламберт. Кусок репортажа был в скором времени опубликован в твиттере и успел привлечь к себе внимание многих.





Также пользователи делились просто фотографиями неловкого момента, обсуждая, чем это может обернуться для Мелинды. Кто-то предположил, что теперь женщине не скрыться от стыда на работе. Некоторым стало жаль мужчину. Они надеются, что он не увидит этого.

Кое-кто выразил надежду на то, что это действительно муж Мелинды, а не парень, существование которого женщина хотела бы скрыть от супруга.



Остается только надеяться, что Мелинда и Майк с таким же юмором отнесутся к произошедшему, а журналисту это послужит уроком на будущее.