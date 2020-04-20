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Журналистка выбрала неудачное место для съемки: в кадр попал голый муж
Источник материала: Tut.by
Мелинда Меза, корреспондент телеканала KCRA 3 из города Сакраменто, штат Калифорния, как и многие ее коллеги, вынуждена из-за пандемии работать из дома.
Точнее обнаженный силуэт ничего не подозревающего и моющегося в душе мужчины. Им оказался муж Мелинды — Майк де Ламберт. Кусок репортажа был в скором времени опубликован в твиттере и успел привлечь к себе внимание многих.
Также пользователи делились просто фотографиями неловкого момента, обсуждая, чем это может обернуться для Мелинды. Кто-то предположил, что теперь женщине не скрыться от стыда на работе. Некоторым стало жаль мужчину. Они надеются, что он не увидит этого.
Кое-кто выразил надежду на то, что это действительно муж Мелинды, а не парень, существование которого женщина хотела бы скрыть от супруга.
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