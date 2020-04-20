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Автомобили, в которых транспортировали высокоградусные напитки, - в фокусе внимания милиции Малоритского района

20.04.2020 19:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сразу несколько автомобилей, в которых транспортировали высокоградусные напитки, оказались в фокусе внимания милиции в Малоритском районе. На дороге Малорита-Знаменка правоохранители остановили авто Фольксваген-Пассат, за рулём 37-летний водитель.  В салоне машины было обнаружено 9 ёмкостей каждая по десять литров. Канистры были заполнены спиртосодержащей жидкостью. По словам шофёра, весь этот груз предназначался для личного пользования. Ещё одну машину остановили стражи порядка вблизи Малориты-это Опель Зафира. Везли в авто 24 литра алкоголя в ассортименте. В обоих случаяъх документов на груз у перевозчиков не нашлось. Груз изъят. Назначены экспертизы. 
 
 
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Сразу несколько автомобилей, в которых транспортировали высокоградусные напитки, оказались в фокусе внимания милиции в Малоритском районе. На дороге...
 
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