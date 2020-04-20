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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автомобили, в которых транспортировали высокоградусные напитки, - в фокусе внимания милиции Малоритского района Сразу несколько автомобилей, в которых транспортировали высокоградусные напитки, оказались в фокусе внимания милиции в Малоритском районе. На дороге...

Сразу несколько автомобилей, в которых транспортировали высокоградусные напитки, оказались в фокусе внимания милиции в Малоритском районе. На дороге Малорита-Знаменка правоохранители остановили авто Фольксваген-Пассат, за рулём 37-летний водитель. В салоне машины было обнаружено 9 ёмкостей каждая по десять литров. Канистры были заполнены спиртосодержащей жидкостью. По словам шофёра, весь этот груз предназначался для личного пользования. Ещё одну машину остановили стражи порядка вблизи Малориты-это Опель Зафира. Везли в авто 24 литра алкоголя в ассортименте. В обоих случаяъх документов на груз у перевозчиков не нашлось. Груз изъят. Назначены экспертизы.