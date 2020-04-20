|
В Свислочском районе Volkswagen с компанией молодёжи врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 апреля около 3 часов ночи в Свислочском районе в аварии погибли два молодых человека.
Как
Водитель и 22-летний пассажир погибли на месте. В машине также ехали три девушки, две пассажирки не пострадали. Медпомощь потребовалась 16-летней девушке, она доставлена в больницу.
Как пояснила одна из пассажирок, авария могла случиться из-за выбежавшего на дорогу животного. К месту ДТП выезжали СОГ, сотрудники МЧС и скорая помощь.
На неделе в Брестском районе Volkswagen врезался в дерево.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 апреля около 3 часов ночи в Свислочском районе в аварии погибли два молодых человека. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)