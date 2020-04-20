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На Нежинском горно-обогатительном комбинате добыта первая соль
Источник материала: ОНТ
Первая соль добыта под Любанью. Работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате достигли глубины минус 567 метров. Там и обнаружен слой каменной соли.
Строительство комбината на базе Старобинского месторождения калия продолжается. Подземные работы ведут с помощью инновационных машин. Они уже развили скорость до пяти метров в сутки. Изготовлены комплексы в Германии по специальному заказу. Технология не имеет аналогов в Европе – экологична и высокоэффективна, заменяет ручной труд в шахте.
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Первая соль добыта под Любанью. Работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате достигли глубины минус 567 метров. Там и обнаружен слой каменной соли. ...
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