На Нежинском горно-обогатительном комбинате добыта первая соль

Источник материала: ОНТ

Первая соль добыта под Любанью. Работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате достигли глубины минус 567 метров. Там и обнаружен слой каменной соли.

Строительство комбината на базе Старобинского месторождения калия продолжается. Подземные работы ведут с помощью инновационных машин. Они уже развили скорость до пяти метров в сутки. Изготовлены комплексы в Германии по специальному заказу. Технология не имеет аналогов в Европе – экологична и высокоэффективна, заменяет ручной труд в шахте.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram