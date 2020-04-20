Коля один учится в школе?

В конце прошлой недели о необходимости продолжить учебу в школах заявил Лукашенко. При этом он аргументировал, что, мол, Коле надоело сидеть дома после трех дней "продленных каникул". Куда Коля пошел учиться после этого, если все школы были еще закрыты, непонятно, но 20 апреля там уже ждали учеников. Однако далеко не все родители решили рискнуть здоровьем своих детей и своим собственным





Оnliner.by попросил рассказать, сколько детей вернулись в классы, персонал и учеников. Смотрим, что получилось. попросил рассказать, сколько детей вернулись в классы, персонал и учеников. Смотрим, что получилось.





Кто-то расценил окончание каникул как удар в спину. Кто-то, наверное, с удовольствием приступил к учебе. В пятницу мы попробовали выяснить, как распределились голоса.

















петиция против уроков . Было бы странно, если бы не возникла. За пару дней ее подписали уже более 2,5 тысяч человек Еще возникла и быстро завоевывает поклонников. Было бы странно, если бы не возникла. За пару дней ее подписали уже более 2,5 тысяч человек





А мы сегодня собираем весточки из больших и маленьких школ по всей стране. Надо же понять: учебный год по факту продолжается или как?





Как показывает практика, наши педагоги успешнее всего высказываются анонимно. И сжав зубы, продолжают выращивать в детях доброе и вечное, пытаясь при этом не сгинуть под гнетом отчетов.





«У нас обстановка такая: в классах от 3 до 24 человек, это по 10—15 человек в классе, — пишет педагог из Жлобина. — Учителя все в масках, дети нет. Отсутствующих не отмечают в журнале. Физкультура раньше проводилась обычно по два класса в зале, теперь один класс сидит в кабинете. То есть все как обычно, только дети остаются по своим кабинетам. И в столовую как-то иначе ходят... Да, завуч приходила и сказала, что 50% посещения у нас не будет, будет меньше».





«В моей 3-й гимназии в восьмых классах в среднем по пять человек», — докладывает гимназистка из Могилева.





«У меня было на двух уроках по 7 человек, — рассказывает учительница из Минска. — Еще на одном — никого, на одном — один человек. При этом в классах по списку 26—30 учеников. Всего в школе числятся почти 700 детей, но сегодня пришли чуть больше 100».





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Наш источник прислал сводную статистику по некоторым школам Минска (официально она не подтверждена):





школа №218: присутствуют 250 учащихся (всего 771);

школа №207: 185 (всего более 1000).

Всего по Московскому району Минска пришли 7171 школьник из 28 272 возможных.





В родительских чатах нынешнее вероломное окончание каникул — популярная тема: «У нас одна мама носила заявление сейчас в школу. Сказали, из 500 учащихся в школе около 60 человек», «У меня под окнами стадион. На первом уроке 3 младшеклассника бегали, теперь вижу 7», «В 5 „А“ на занятия пришла одна девочка»...





Родители, которые не пустили детей в школу (как те ни рвались), продолжают следить за школьной жизнью. «Минская школа №34. 4-й класс — 4 из 28,8-й класс — 8 из 24, — пишет читательница. И уточняет: — Мои дома».





Кстати, сообщила, что со стороны школьной администрации какого-то давления в ту или иную сторону не было. Разослали вот такое обращение:





«Уважаемые участники образовательного процесса! В соответствии с распоряжением Министерства образования четвертая четверть 2019 / 2020 учебного года начнется 20.04.2020. Для учащихся, которые по заявлению родителей будут усваивать учебную программу дома, в соответствии с рекомендациями Министерства образования педагогами будут размещаться задания, файлы, ссылки на материалы для самостоятельной работы на платформе schools.by. <…> Напоминаем, что на время отсутствия учащихся на занятиях законным представителям необходимо написать заявление установленного образца. Здоровья вам и нашим детям!»





Читательница из Буда-Кошелева рассказывает, как определились там.





«Сегодня пошла написать заявление в школу, что ребенок временно не будет посещать занятия. Учительница сказала, что не надо, в школу пришли четверо детей. В результате всех отправили домой. Сказали, будут высылать задания в Viber».









«Работаю в школе Гомельского района, пришло около половины детей, — по нынешним временам это настоящий аншлаг. — Школа сельская, небольшая, около 170 учащихся...»





«48-я школа, Минск, первый класс. Пришли два ребенка из 25. Видимо, родителям просто не с кем оставить», — сообщает отец первоклассника.





«Гимназия №40 Минска, 6-й класс: 7 человек из 28, — подсчитывает еще одна родительница. — Школа №112: 9 из 18. Маски, перчатки и антисептик — на наше усмотрение. Многие учителя отсутствуют».





Учительница из Первомайского района столицы дает раскладку по классам, в которых у нее сегодня были занятия. Видно, как посещаемость зависит от возраста. Седьмые классы даже могли бы в качестве дистанционного задания нарисовать красивый график:





5-й класс — 2 из 24.

6-е — 6 из 16, 2 из 19.

7-й — 6 из 27.

9-й — 10 из 23.





В городе Березино погуще, чем в столице и многих других населенных пунктах. В этом классе должно быть 26 учеников. Пришли 13.







