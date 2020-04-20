Расписание междугородных автобусных маршрутов изменится в дни ближайших праздников

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 28 апреля и 1 мая, а также переносом рабочего дня с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля, обслуживание междугородных маршрутов с 25 апреля по 3 мая будет производиться следующим образом: