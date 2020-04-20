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Расписание междугородных автобусных маршрутов изменится в дни ближайших праздников

20.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Расписание междугородных автобусных маршрутов изменится в дни ближайших праздников
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 28 апреля и 1 мая, а также переносом рабочего дня с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля, обслуживание междугородных маршрутов с 25 апреля по 3 мая будет производиться следующим образом:

Маршрут Время отправления Отправление от АВ «Пинск»
Будет производиться, дата Не будет производиться, дата
Пинск-Столин через Ситицк 11:30, из Столина – 15:20 27, 28 апреля, 3 мая 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2 мая
Пинск-Столин через Федоры 08:25, из Столина – 10:00 (через Ситицк) 25 апреля, 1 мая 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3 мая
Пинск-Минск через Несвиж 14:00, из Минска – 12:20 на следующий день 25, 28 апреля, 1, 2, 3 мая 26, 27, 29, 30 апреля
Пинск-Гродно через Скидель 08:00, из Гродно – 16:35 28, 30 апреля, 3 мая 25, 26, 27, 29 апреля, 1, 2 мая
16:35, из Гродно – 08:05 Через день (паритет)
Пинск-Брест 07:00, из Бреста – 13:15 29, 30 апреля 25, 26, 27, 28 апреля, 1, 2, 3 мая
Пинск-Лида 13:20, из Лиды – 06:15 Ежедневно
Пинск-Мозырь 12:30, из Мозыря – 07:57 Через день (паритет)
Пинск-Бенякони 10:25, из Беняконей – 11:45 на следующий день 25, 27 апреля, 1, 2 мая 26, 28, 29, 30 апреля, 3 мая
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