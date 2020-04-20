Расписание междугородных автобусных маршрутов изменится в дни ближайших праздников
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Источник материала:
Полесская правда
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 28 апреля и 1 мая, а также переносом рабочего дня с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля, обслуживание междугородных маршрутов с 25 апреля по 3 мая будет производиться следующим образом:
Маршрут
Время отправления
Отправление от АВ «Пинск»
Будет производиться, дата
Не будет производиться, дата
Пинск-Столин через Ситицк
11:30, из Столина – 15:20
27, 28 апреля, 3 мая
25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2 мая
Пинск-Столин через Федоры
08:25, из Столина – 10:00 (через Ситицк)
25 апреля, 1 мая
26, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3 мая
Пинск-Минск через Несвиж
14:00, из Минска – 12:20 на следующий день
25, 28 апреля, 1, 2, 3 мая
26, 27, 29, 30 апреля
Пинск-
Гродно через Скидель 08:00, из Гродно – 16:35
28, 30 апреля, 3 мая
25, 26, 27, 29 апреля, 1, 2 мая
16:35, из Гродно – 08:05
Через день (паритет)
Пинск-Брест
07:00, из Бреста – 13:15
29, 30 апреля
25, 26, 27, 28 апреля, 1, 2, 3 мая
Пинск-Лида
13:20, из Лиды – 06:15
Ежедневно
Пинск-Мозырь
12:30, из Мозыря – 07:57
Через день (паритет)
Пинск-Бенякони
10:25, из Беняконей – 11:45 на следующий день
25, 27 апреля, 1, 2 мая
26, 28, 29, 30 апреля, 3 мая
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