ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Операторы даже не входили в дом: Максим Фадеев и Валерия сняли клип в режиме самоизоляции

20.04.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Операторы даже не входили в дом: Максим Фадеев и Валерия сняли клип в режиме самоизоляции

Музыкант Максим Фадеев в дуэте с певицей Валерией записал новую композицию «До предела» и снял клип на нее. Музыкант рассказал подписчикам в Instagram, что съемки проходили в режиме самоизоляции.

«Снимали в режиме самоизоляции. Каждый в своем углу. Операторы даже не входили в мой дом, снимали через окна. Искусство всегда найдет дорогу, в любых условиях», – сообщил подробности Фадеев.

Он также добавил, что хоть это и вынужденная мера, но такая картинка очень хорошо отражает настроение песни.

Новое видео уже доступно и на YouTube, правда, пока не пользуется большой популярностью.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкант Максим Фадеев в дуэте с певицей Валерией записал новую композицию «До предела» и снял клип на нее. Музыкант рассказал подписчикам в Instagram, что съемки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Собрали пять самых популярных клипов рэпера Басты. Ему сегодня 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика