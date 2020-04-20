Операторы даже не входили в дом: Максим Фадеев и Валерия сняли клип в режиме самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Музыкант Максим Фадеев в дуэте с певицей Валерией записал новую композицию «До предела» и снял клип на нее. Музыкант рассказал подписчикам в Instagram, что съемки проходили в режиме самоизоляции.

«Снимали в режиме самоизоляции. Каждый в своем углу. Операторы даже не входили в мой дом, снимали через окна. Искусство всегда найдет дорогу, в любых условиях», – сообщил подробности Фадеев.

Он также добавил, что хоть это и вынужденная мера, но такая картинка очень хорошо отражает настроение песни.

Новое видео уже доступно и на YouTube, правда, пока не пользуется большой популярностью.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram