Собрали пять самых популярных клипов рэпера Басты. Ему сегодня 40 лет

Источник материала: Tut.by

«Продолжай свою игру!» — пишут в Сети фанаты рэпера Басты, который сегодня отмечает свое 40-летие. В честь дня рождения музыканта AFISHA.TUT.BY собрала пять самых популярных клипов Басты, за которые мы его и любим. Готовы к минуте ностальгии?



Концерт Басты в Минске в 2019 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко — он же Баста, Ноггано и N1NT3ND0 — родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Сегодня музыкант отмечает 40-летний юбилей. В честь этого он записал трек «40», который разместил у себя в Instagram вместе со своим детским фото.

Поклонники Басты активно поздравляют юбиляра в социальных сетях. Одним из них оказался популярный рэпер из Казахстана Скриптонит. Он поздравил Вакуленко, исполнив песню Басты «Партизан» с альбома «Баста 5». К музыкальным поздравлениям присоединились Smoky Mo и участники лейбла Басты Gazgolder — Levandowskiy , Matrang и T-Fest . Кавер-эстафета в Instagram продолжается, следить за поздравлениями именинника можно по хэштегу #баста40.

В честь дня рождения артиста предлагаем вспомнить пять главных клипов Басты и поностальгировать вместе с нами. Уверены, что вы слышали все эти композиции: в программе — визитные карточки рэпера, трек, без которого не обходится ни один выпускной и бесконечная пацанская романтика.

1. «Сансара»

У клипа 74 миллиона просмотров — и это самый популярный ролик Басты на YouTube творческого объединения Gazgolder. Он был снят в 2017 году, в записи песни поучаствовали Диана Арбенина, Александр Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит и Ант из 25/17. В комментариях к видео пишут, что Баста наконец делает не хит, а историю: «Пройдет лет 30−40 — никто не вспомнил другие хиты, а этот шедевр будут постоянно напевать. Студенты будут играть на гитаре эту песню и мешать соседям по общаге, уже пожилые супруги будут вспоминать под нее свою молодость и ни о чем не жалеть».

2. «Выпускной»

Клип 2017 года, его посмотрели 59 миллионов человек. И есть ощущение, что каждый год в июне цифра просмотров резко повышается. «Этот медляк еще долго будут на выпускных крутить», — пишут в комментариях. А ведь так и будет!

3. «Урбан»

Олды тут? Это ролик 2011 года, и с тех пор его посмотрели 40 миллионов. Есть вероятность, что вы не узнаете в клипе сегодняшнего Басту. Да и комментаторы пишут, что рэпер уже не тот. Согласны ли вы с этим?

4. «Моя игра» feat. Гуф

А вот и еще один привет из 2011 года. У совместного трека рэп-гангестров Басты и Гуфа 26 миллионов просмотров (и статус культового). В комментариях рассказывают, как слушали трек со старенькой Nokia, есть и те, кто считает, что «не будет круче рэпа, чем этот». А кто-то думает, что будет до конца жизни переслушивать «Мою игру», потому что в этих куплетах — его молодость.

5. «Папа What’s Up»

С 2017 года добрый ролик об отцах и детях посмотрели 25 миллионов раз. «Среди однообразных треков про телок и деньги эта песня — как глоток свежего воздуха. Русский рэп не обречен, пока появляются такие работы», — считает один из комментаторов. И мы с ним согласны.

Кстати, 17 марта Баста один из первых среди российских звезд дал онлайн-концерт в прямом эфире. Его посмотрели около 260 тысяч зрителей. Баста вышел на сцену на 26 минуте и исполнил 14 треков.

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