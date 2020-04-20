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Игроки НБА согласились на снижение зарплат

20.04.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игроки НБА согласились на снижение зарплат

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации согласились на сокращение зарплат. Руководство НБА и профсоюз игроков достигли договоренности о сокращении зарплат на 25 процентов, начиная с 15 мая. 

Соглашение предусматривает постепенное снижение зарплат в случае отмены игр регулярного чемпионата. Игрокам вернут деньги, если все оставшиеся матчи «регулярки» будут сыграны. Зарплату за апрель баскетболисты получат в полном объеме. 

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Игроки Национальной баскетбольной ассоциации согласились на сокращение зарплат. Руководство НБА и профсоюз игроков достигли договоренности о сокращении зарплат...
 
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