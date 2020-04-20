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Минобороны: Параду быть

20.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет Вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.




Это следует из ответа министра обороны Виктора Хренина на петицию с требованием запретить репетицию и проведение 9 мая в Минске парада.

Петиция, адресованная Министерству здравоохранения и Министерству обороны, была размещена на сайте petitions.by 21 марта. За 10 дней ее подписало более 7,3 тысяч человек. 

Авторы среди прочего требовали "запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска".

В ответе министра обороны, прикрепленном к тексту петиции, отмечено, что для Беларуси военные парады — "дань героизму и стойкости народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин", а также традиция, символизирующая "готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, — подчеркнул Хренин. — Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство. 

В ходе проведения тренировок личного состава к участию в военном параде, в том числе роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры должностными лицами медицинской службы Вооруженных сил выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий".


Министр отметил, что принимаемые меры обеспечивают "поддержание эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах на должном уровне", а также способность и готовность ВС "к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями".

При этом он подчеркнул, что деньги для проведения парада "отдельной статьей расходов военному ведомству не выделяются". Финансирование подготовки и проведения парада "осуществляется в пределах средств, выделенных Минобороны на текущее содержание Вооруженных сил".
 
Теги: Минск
 
 
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Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет Вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
 
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