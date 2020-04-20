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Минобороны: Параду быть
Источник материала: Партизан
Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет Вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Это следует из ответа министра обороны Виктора Хренина на петицию с требованием запретить репетицию и проведение 9 мая в Минске парада.
Авторы среди прочего требовали "запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска".
В ответе министра обороны, прикрепленном к тексту петиции, отмечено, что для Беларуси военные парады — "дань героизму и стойкости народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин", а также традиция, символизирующая "готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".
"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, — подчеркнул Хренин. — Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство.
В ходе проведения тренировок личного состава к участию в военном параде, в том числе роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры должностными лицами медицинской службы Вооруженных сил выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий".
Министр отметил, что принимаемые меры обеспечивают "поддержание эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах на должном уровне", а также способность и готовность ВС "к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями".
При этом он подчеркнул, что деньги для проведения парада "отдельной статьей расходов военному ведомству не выделяются". Финансирование подготовки и проведения парада "осуществляется в пределах средств, выделенных Минобороны на текущее содержание Вооруженных сил".
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Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет Вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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