Источник: Россия готова реструктуризировать Беларуси кредит на БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

фото: ostrovets.by

Минск в результате сэкономит порядка 600 миллионов долларов.

Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Москвой и Минском.

Подписанным в 2011 году соглашением предусматривалось, что правительство Беларуси получит до 10 млрд долларов государственного экспортного кредита для строительства АЭС. Эти средства должны покрыть 90% затрат на работы генконтракту. Оставшиеся 10% должны заплатить Беларусь.

К 1 апреля текущего года было потрачено 4,33 млрд долларов кредитных средств. Прогнозная стоимость проекта строительства станции, по подсчетам "Росатома", не превысит 6 млрд долларов, сообщил собеседник Интерфакса.

Как сообщил источник, Москва и Минск согласовали поправки в соглашение. Ими предусматривается продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, замена действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

В результате общий финансовый эффект, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств Беларуси на сумму порядка 600 млн долларов.