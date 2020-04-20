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«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности

20.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасность на дорогах. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности


Из-за необычно тёплой зимы сезон мотолюбителей открылся раньше обычного. За последние три месяца уже два ДТП с участием байкеров стали причиной гибели одного человека, ещё один – получил тяжёлые травмы.

«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности

Среди основных нарушений – превышение скорости, пренебрежение правилами проезда перекрёстков, пешеходных переходов, несоблюдение правил маневрирования. 

«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД Минска:
Одной из мер снижения тяжести последствий для мотоциклистов являются меры личной защищённости. А именно: использование мотокостюма, также в обязательном порядке передвижение на мотоцикле в мотошлеме. Также в мотошлеме в застегнутом виде должен передвигаться и пассажир на мотоцикле.

«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности


Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба:
На мотоцикле в случае любого ДТП весь удар принимает на себя пилот. Если на машине ты едешь, и у тебя есть каркас безопасности, то в случае с водителем мотоцикла основной урон, ущерб на себя принимает водитель мотоцикла, потому что он ничем не защищен.

«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности


Также мотоциклистам советуют внимательнее оценивать дорожную обстановку, ведь зачастую виновниками ДТП являются они сами.  

Люди в материале: Любовь Трепашко, Дмитрий Степаненко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Безопасность на дорогах. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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