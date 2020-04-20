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«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность на дорогах. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди основных нарушений – превышение скорости, пренебрежение правилами проезда перекрёстков, пешеходных переходов, несоблюдение правил маневрирования.
Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД Минска:
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«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности
Новости Беларуси. Безопасность на дорогах. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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