Противников завода АКБ осудили на 15 суток ареста

Дмитрий Бекалюк был задержан вечером в пятницу, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка задержали утром в субботу. На выходные их поместили в изолятор временного содержания.





Рассмотрение дел назначили на 14.30 у разных судей.





Дело Дмитрия Бекалюка рассматривал судья Александр Семенчук. Активист ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей милиционеров, которые во время задержания не ознакомили его с правами, а также просил неделю для работы по делу его адвоката. В итоге судья дал время на поиск адвоката до 15.00 22 апреля.





Дмитрий Бекалюк рассказал правозащитнику Владимиру Величкину о том, как происходило его задержание.





"Я зашел в магазин, затем туда забежали четыре милиционера. Один из них показал удостоверение и сказал, что я задержан и в отношении меня ведется административный процесс. Я попросил его ознакомить меня с правами, но тот отказался. "Вы знаете, что нарушаете права?" – спросил я. “Да, знаем. Можете потом опротестовать", – ответил милиционер. Затем включили очень громко музыку в машине и сразу отвезли в ИВС”.









Судить Дмитрия Андросюка начал судья Дмитрий Шурин. В начале процесса Андросюк попросил судью показать ему свое удостоверение. Тот отказался это делать, и тогда Андросюк, в свою очередь, отказался участвовать в судебном процессе. Его удалили из зала суда. Через некоторое время стало известно, что судья принял решение арестовать его на 15 суток.





Дело блогера Александра Кабанова рассматривал судья Д. Куровский. В отличие от двух других активистов, которых судили по ч. 3 ст. 23.34 КоАП, Кабанова обвинили в нарушении части второй, то есть непосредственно в организации акции 12 апреля.





После допроса свидетеля-милиционера Филиппа Китленко судья вынес решение – арестовать блогера на 15 суток.



