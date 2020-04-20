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Технобанк запустил денежные переводы на карты российских банков через систему Золотая Корона
Источник материала: Myfin
Об этом сообщается
на сайте
В сообщении Технобанка сказано, что комиссия клиента составит 1% от суммы перевода.
Источник: Myfin.by
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Технобанк с 20 апреля 2020 года предоставляет клиентам возможность отправления международных денежных переводов посредством системы денежных переводов Золотая...
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