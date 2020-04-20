Технобанк запустил денежные переводы на карты российских банков через систему Золотая Корона

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by Об этом сообщается на сайте Технобанка . В сообщении Технобанка сказано, что комиссия клиента составит 1% от суммы перевода.

Источник: Myfin.by

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter