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Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

20.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

Специалисты приступили к работе 17 апреля. Предполагается, что завершится реконструкция к концу 2020 года. За это время рабочие восстановят более тысячи метров стены и 8 сторожевых башен.

Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

Стоит отметить, этот фрагмент достопримечательности считается одним из самых труднодоступных. В последние годы власти выделяют большие средства на его защиту. 

Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

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Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты приступили к работе 17 апреля....
 
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