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Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты приступили к работе 17 апреля. Предполагается, что завершится реконструкция к концу 2020 года. За это время рабочие восстановят более тысячи метров стены и 8 сторожевых башен.
Стоит отметить, этот фрагмент достопримечательности считается одним из самых труднодоступных. В последние годы власти выделяют большие средства на его защиту.
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Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты приступили к работе 17 апреля....
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