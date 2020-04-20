От А до Я: узнали для вас все секреты выбора рассады клубники и их высадки

Источник материала: Tut.by

В конце этой недели обещают заметное потепление , а это значит, что в конце апреля можно будет высаживать клубнику. Какой сорт лучше выбрать, а также как и когда его правильно посадить, рассказала заместитель руководителя отдела ягодных культур Института плодоводства (входит в структуру Национальной академии наук) Наталья Клакоцкая.



Фото: pixaby.com

Какие сорта выбрать, чтобы собирать ягоды с мая по сентябрь

— Сразу хочу предупредить: если посадите рассаду клубники сейчас, полноценное плодоношение будет только на следующий год. В этом году ягод будет немного. Кстати, то, что в народе называют клубникой, по-научному — земляника садовая (в статье будем использовать более привычное для читателей название ягод — «клубника»).

В первый год выращивания рекомендую цветоносы обрывать — тогда на следующий год вы получите полноценный урожай. Если вы их обрывать не будете, растения клубники все силы потратят на плодоношение в ущерб развитию самого растения.



Фото: pixaby.com

Если планируете выращивать ягоду целый сезон, с мая месяца по сентябрь, необходимо создать так называемый конвейер сортов: ранние, средние, поздние и ультрапоздние. При выборе сортов следует учитывать то, что есть еще нейтрально-дневные сорта — то есть те, которые нейтрально относятся к длине светового дня. Они могут давать урожай раньше ранних сортов и заканчивать свое плодоношение в сентябре. Но такие сорта требуют повышенного ухода.

Из ранних могу порекомендовать сорт «Кокинская заря». «Кимберли» — средне-ранний, достоинством сорта является то, что плодоношение у него достаточно растянуто, 3−4 недели. «Вима Занта» — средний сорт, «Флоренс» и «Мальвина» — поздние. Это распространенные среди дачников-любителей сорта, которые прошли испытания. Они самые вкусные и сладкие. И это сорта короткого дня, которые дают один урожай за сезон. Уход за ними традиционный. Среди нейтрально-дневных сортов выделю «Альбион» и «Сан Андреас».

Какую рассаду купить, чтобы с ней было меньше хлопот

Рассада может быть с открытой корневой системой или с закрытой.

Если покупаете саженцы клубники с открытой корневой системой, то она должна быть хорошо развитой, с диаметром рожка (корневой шейкой) не менее 10 мм. Рассада должна быть визуально здоровая, без видимых признаков поражения болезнями, с зелеными листочками.



Фото: pixaby.com

У рассады с закрытой корневой системой диаметр земляного кома должен быть не менее 7 см и корни должны оплетать земляной ком.

Еще бывает рассада фриго — это саженцы, которые хранились в холодильнике всю зиму. А первые ягодки они дают уже через 8−10 недель после посадки. Но полностью свой потенциал они реализуют только в следующем году.

Сколько хранить и когда высаживать рассаду клубники

Рекомендуемые сроки посадки рассады с открытой корневой системой — конец апреля — начало мая. Но если на даче вы обеспечите достаточный полив растений, то высаживать можно и до конца мая.

Такую рассаду лучше высадить сразу же после покупки. Но ее вполне можно хранить в течение недели, если смочить корни, укутать их газетой, поместить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник. Или можно прикопать растение в контейнер с землей, полить и поставить в темное прохладное место.

Рассаду клубники с закрытой корневой системой можно высаживать вне зависимости от сроков посадки — то есть на протяжении всего сезона при условии полива.

Храниться она будет дольше: вы спокойно можете привезти ее на дачу и держать, пока не подготовите грядку.

Кстати, если вы занимаетесь своим участком постоянно и у вас почва подготовлена с осени, то специальных мероприятий перед посадкой клубники в грунт не требуется. Если же землю обработали только весной, то высаживать клубнику после этого можно не ранее чем через 10 дней.

Как высаживать клубнику

Сажать клубнику вы можете по однострочной или многострочной схеме.

При однострочной схеме растения размещают в ряд на расстоянии 20−25 см друг от друга. Расстояние между рядами — 60−70 см.

Далее посадки формируют по одной из схем: кустовой либо узкополосной. В первом случае все образующиеся усы нужно будет удалять. Во втором усы оставляют для укоренения, не отделяя от маточных кустов. Формируют полосу шириной 30−40 см.



Фото: pixaby.com

При многострочной посадке высаживают рассаду в два-три ряда. Саженцы в ряду, как и при однострочной схеме, будут на расстоянии 20−25 см друг от друга. Ряды располагают в 40−50 см друг от друга. То есть формируется грядка из нескольких рядков. Расстояние между такими грядками — 70−80 см.

Рассаду клубники высаживают в пасмурную или дождливую погоду. Если день посадки выдался ясным, работают вечером.

Сначала намечают каждый ряд, натянув шнур между колышками. Рассаду сажают с одной стороны шнура. Перед посадкой длинные корни растений немного укорачивают.

В каждую лунку опускают корни рассады и расправляют, чтобы они не загибались концами вверх. Корни равномерно распределяют и засыпают ямку, уплотняя почвой в два-три приема. Возле корней не должно остаться пустот. Проверяют также, чтобы верхушечная почка находилась на уровне почвы. Если она окажется слишком глубоко, рост растений будет замедлен, а при мелкой посадке оголенные корни будут подсыхать, что приведет к нарушению роста растений.

Высаженные растения поливают из расчета пол-литра воды на куст. Затем следят, чтобы почва не пересыхала до приживания растений.