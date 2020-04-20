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Невероятно! Банка березового сока стала причиной пожара

20.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она стала фокусом для солнечных лучей, которые подожгли лежащие рядом фрагменты бумаги и картона

Столь необычная причина едва не привела к серьезным последствиям - благо возгорание потухло самостоятельно, а хозяйка уже позже сообщила об инциденте спасателям. 

Брестчанка сообщила, что на ее балконе произошел небольшой пожар - и причина его непонятна. Остекление балкона было закрыто, там никто не курил, да и вообще в квартире на момент инцидента никого не было. 

Лишь по счастливой случайности огонь не сумел распространиться далеко, выжег бумажно-картонное «топливо» и «подкоптил» стены и потолок балкона.

Для установления причины пожара была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Специалисты вскоре отбросили сугубо технические причины пожара (замыкание электрической проводки, неисправность нагревательных приборов), но обратили внимание на закатки с березовым соком, которые хранила на балконе хозяйка. 

Она подтвердила, что они стояли на картонках и в окружении старых газет. Эксперты предположили, что банки с соком могли стать своего рода линзой и сфокусировать падающий на балкон солнечный свет на бумаге. А к чему это приводит, знает каждый, кто хоть раз в детстве брал лупу и баловался наведением солнечных лучей на кожу или какие-то вещи - простая физика.


«В целях подтверждения предположения проведен эксперимент, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток. - При аналогичных условиях восстановлена допожарная ситуация. Экспертами установлено, что спустя короткое время в месте фокусировки солнечных лучей стеклянной банкой началось дымление и тление находящейся рядом газеты. Температура в месте фокусировки на поверхности бумаги составляла 187 градусов и в дальнейшем нарастала».

Таким образом, эксперты подтвердили, что пожар возник благодаря стечению обстоятельств. И банки с соком вполне могли поджечь окружающую их бумагу. Что ж, на этот раз хозяйке повезло - и женщина наверняка сделала выводы.
 
 
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Она стала фокусом для солнечных лучей, которые подожгли лежащие рядом фрагменты бумаги и картона
 
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