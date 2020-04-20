Невероятно! Банка березового сока стала причиной пожара

Столь необычная причина едва не привела к серьезным последствиям - благо возгорание потухло самостоятельно, а хозяйка уже позже сообщила об инциденте спасателям.





Брестчанка сообщила, что на ее балконе произошел небольшой пожар - и причина его непонятна. Остекление балкона было закрыто, там никто не курил, да и вообще в квартире на момент инцидента никого не было.





Лишь по счастливой случайности огонь не сумел распространиться далеко, выжег бумажно-картонное «топливо» и «подкоптил» стены и потолок балкона.