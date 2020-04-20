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22-летний воспитанник "Локомотива" умер во время тренировки
Источник материала: Партизан
Воспитанник российского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников "Казанка", скончался в понедельник на 23-м году жизни, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - говорится в заявлении московского клуба.
Защитнику стало плохо во время индивидуальной тренировки, подробности трагедии выясняются. У парня остались жена и сын.
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Воспитанник российского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников "Казанка", скончался в понедельник на 23-м...
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