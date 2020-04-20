"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - говорится в заявлении московского клуба.





Защитнику стало плохо во время индивидуальной тренировки, подробности трагедии выясняются. У парня остались жена и сын.