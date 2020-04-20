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Порывистый ветер и до +11°С: прогноз погоды на 21 апреля

20.04.2020 17:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порывистый ветер и до +11°С: прогноз погоды на 21 апреля

Температура сейчас на пять градусов ниже своих многолетних значений в апреле. Прохладным будет и начало недели, но уже во второй половине начнёт теплеть.

В первой половине недели погодные условия будет определять скандинавский антициклон. Продолжится поступление прохладного воздуха с северных широт. Дискомфорта будет вносить порывистый прохладный ветер.

Во вторник – переменная облачность. Влажность до 60%. Но без осадков. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. Средняя температура ниже нормы.

К восьми утра температура будет составлять от +2°С на северо-востоке и юго-западе страны, до +4°С тепла – в центральных районах. Но с учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет холоднее.

К середине дня воздух немного прогреется – до +7°С по востоку и до +11°С градусов тепла по западу страны. К вечеру снова похолодает – от +6°С по восточной половине до +10°С тепла по юго-западу.

В среду характер погоды существенно не изменится. А вот уже в четверг начнут оказывать влияние атмосферные фронты с Западной Европы и поступать более теплые воздушные массы с юго-запада. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будут сгущаться слабые туманы. Ночи станут теплее, отступят морозы, по югу до +8°С. Днем от +10°С до +17°С тепла, в южных регионах страны – все +20°С. По предварительному прогнозу, теплая и комфортная погода ожидается и в выходные.

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Температура сейчас на пять градусов ниже своих многолетних значений в апреле. Прохладным будет и начало недели, но уже во второй половине начнёт теплеть. В первой...
 
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